《健康充電站》乳癌衛教講座

乳癌防治基金會1月21日下午1時30分至4時30分，在該基金會視聽教室（台北市林森南路4-2號6樓）舉辦講座。
由醫師、藥師、護理師、營養保健師等專業人員共同主講「乳癌新病友座談會」。
此活動需事先報名，報名截止日1月18日，報名電話為（02）2392-4115。
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