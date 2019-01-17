年節飲食不節制 易引發膽結石

2019-01-17

記者翁聿煌／新北報導

30歲出頭的小琪（化名）已婚、育有小孩，去年過年期間回南部娘家，每天大魚大肉，沒想到才收假北返，上腹部突然一陣疼痛，蜷在床上無法動彈，自覺「比生孩子還痛」，並伴隨著噁心嘔吐，急診後發現膽囊發炎，腹部超音波顯示膽囊中有一個約兩公分的結石及一些小結石，趕緊接受腹腔鏡做膽囊全切除手術，解決危機。

台北慈濟醫院一般外科醫師張健輝表示，女性、肥胖（BMI值超過24）、40歲以上、生產多胎婦女，以及三餐不定時、不吃早餐、攝取高油高脂食物、節食等，都是引發膽結石的重要因子。

發生率是平日2到3倍

年關將近，根據張健輝的臨床經驗顯示，年節期間因膽結石而到急診就醫的比例是平日的2到3倍，在台灣每10個人就有1人罹患膽結石，尤其好發於40到50歲女性。

他提醒，當上腹部疼痛、胃悶、胃脹氣、噁心、飯後胃痛、半夜睡眠中胃痛等症狀，可能是膽結石引起，一旦發生這些情形，務必儘早請專科醫師診斷，及早對症治療，避免更嚴重的膽結石併發症。

膽囊全切除是膽結石的典型治療方式，其優點是幾乎不再復發，且預後良好，膽結石常合併膽囊壞死或穿孔等嚴重後遺症，不切除恐危及生命，切除膽囊對生理功能不會有太大影響。

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