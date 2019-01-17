遊越南染麻疹 參加尾牙接觸數百人

2019-01-17

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布國內新增兩例境外移入麻疹，均為北部31歲男性，去年12月下旬曾各別前往越南與菲律賓自助旅遊，返國後陸續發病與出疹，經就醫檢驗確診，其中一人在可傳染期間甚至出席公司尾牙，現場同事恐達到數百人，全數得自主健康管理18天。

今年新增2例 均為境外移入

疾管署副署長羅一鈞表示，兩名個案分別在1月7日、8日發病，並於11日出疹，在第2、3次就醫時被通報檢驗確診，現一人在家休養、一人住院治療；衛生單位已掌握接觸者各為118人、216人，尚未發現疑似症狀者，將持續追蹤監測至2月2日。

不過，羅一鈞指出，越南自助旅遊個案在1月12日晚上出席公司在桃園市中壢區皇帝嶺餐廳舉辦的尾牙，現場可能多達數百人，由於麻疹可藉由空氣傳播，密閉空間一公尺內仍有感染風險，已主動追蹤鄰近9個桌次出席者的健康情形，並請該公司轉知其餘人員自主健康管理。

另一例菲律賓自助旅遊個案則在1月7日晚上7點半到新北市板橋區「六必居潮州一品沙鍋粥（民權店）」用餐、11日晚上6點半到同一區的「綠食代素食」消費。

疾管署強調，曾於相關時段出入相關場所的民眾，要自主健康管理18天，若有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫。

疾管署統計，以發病時間計算，今年共兩例麻疹病例、均境外移入，提醒現為麻疹好發季節，印度、印尼、菲律賓、中國、泰國與越南等鄰近國家持續有病例發生，民眾應按時帶幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿一歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。

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