《謠言終結站》手搖飲喝多會洗腎？ 醫：糖尿病才是元凶

2019-01-17

記者吳亮儀／台北報導

網路流傳，造成台灣這麼多人洗腎的原因，是因為喝太多手搖飲料；食品藥物管理署和醫師都出面闢謠，指出這並非洗腎原因，反而「糖尿病」才是最重要的元凶。

含高果糖糖漿 喝多易罹糖尿病

林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海說，手搖飲料的確跟洗腎沒關係，但手搖飲內常添加很多蔗糖或高果糖糖漿，會使血液中的血糖上升，而長期下來血糖控制不好，就有可能導致糖尿病。

糖尿病若沒有控制好，會導致腎病變，若很嚴重就得洗腎；顏宗海說，在長庚醫院內的洗腎病患，大約一半以上都是因為糖尿病導致腎病變，最後只好洗腎。

糖尿病沒控制好 會導致腎病變

顏宗海說，國內洗腎人口高達8萬5千人，臨床數字顯示，最大的凶手就是糖尿病，超過一半以上。因為無論是第一型或第二型糖尿病，約有3成最終會導致腎病變，其次才是慢性腎絲球腎炎、高血壓等，因此平常控制好血糖和健康飲食、良好的生活習慣才是關鍵。

食藥署表示，手搖飲業者若使用香料，需依照「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」限量添加，在正常合法使用下，並不會造成健康危害，消費者不需要過度恐慌。

食藥署也提醒，手搖飲中大多含有蔗糖或高果糖糖漿，攝取過多還是可能會增加肥胖與罹患糖尿病的機率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/