男童打呼夢遊、反覆頭痛 睡眠呼吸中止症作祟

2019-01-17

記者陳建志／台中報導

台中一名10歲男童反覆出現頭痛約兩年，睡覺時還會打呼、偶爾夢遊，媽媽帶他到醫院檢查，一度以為是鼻竇炎，經睡眠呼吸生理檢查才確診為「睡眠呼吸中止症」，經服藥和鼻噴劑治療後，症狀明顯改善。

睡眠檢查 確診腺樣體肥大造成

醫師提醒睡眠呼吸中止症非成人的專利，家長若發現小孩有習慣性打呼、容易驚醒、尿床時，要趕緊就醫檢查，才不會影響小孩的學習和生理發展。

長安醫院小兒科醫師陳震南表示，這名男童到院時告知，兩側及前額反覆性頭痛，睡覺時還會打呼、夢遊，起床時也習慣打噴嚏，經Ｘ光檢查懷疑是鼻竇炎，但服藥後仍有頭痛問題，改以偏頭痛治療並未改善，決定安排接受睡眠呼吸生理檢查，才確診為腺樣體肥大造成的「睡眠呼吸中止症」，經接受抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑治療，症狀已明顯改善。

陳震南指出，一般人都認為只有大人會罹患「睡眠呼吸中止症」，其實小孩也會發生，臨床發現約10%-30%的學齡前兒童有習慣性打呼現象，其中約10%是阻塞性睡眠呼吸中止症造成，形成的原因包括：扁桃腺及腺樣體肥大，以及過度肥胖、顱顏部異常、先天呼吸道的異常及神經肌肉障礙等。

陳震南指出，此症狀治療方式主要為接受抗組織胺及短期使用類固醇鼻噴劑，另外則是接受扁桃腺及腺樣體的切除手術，以及使用連續正壓呼吸輔助器與配戴牙科口內矯正器。

注意力易不集中 導致學習障礙

陳震南指出，小孩罹患此症狀，容易出現注意力不集中，導致學習障礙，國外研究顯示，國小一年級學生，學習成績在倒數10%的小朋友中，有40%的人有睡眠呼吸障礙問題，其中有18%更在睡覺中發生缺氧，而這些學童經治療後成績都明顯改善。

醫師提醒家長，當發現小朋友睡覺時出現習慣性打呼、容易驚醒、尿床，或有睡覺呼吸中止現象；白天經常張口呼吸、容易躁動或是注意力不集中、出現學習障礙等問題，應儘早帶至兒科做睡眠生理檢查，評估是否有睡眠障礙、睡眠呼吸中止症或癲癇等問題，才不會對小孩的心肺功能、神經認知功能及智力和生長發育造成影響。

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