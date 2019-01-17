彰縣轉彎 國中小校長維持原調動公告名單

2019-01-17

〔記者劉曉欣／彰化報導〕急踩煞車！彰化縣長換人做，隨即宣布國中小校長遴選結果不算數，引發杏壇風暴，縣府原本態度強硬，經教育部以公文打臉點出「人事凍結不包括國中小校長」後，事件急轉直下，教育處長陳逸玲昨晚宣布遴選委員會最新決議，維持原調動的公告名單，儘快進行第二階段遴選，將於二月一日前完成交接！

教部明快發函︰人事凍結不包括校長

針對彰化校長遴選爭議，教育部長潘文忠一上任，立即明快發函回覆，依照國民教育法規定，國中小校長是由遴選委員會遴選後聘任，並非如同公務人員；依照公務人員任用法規定，人事凍結所稱的公務人員，不包括國中小校長。

陳逸玲身兼彰化縣國中小校長遴選委員會副召集人，她強調，教育處對國中小校長遴選完全「依法行政」，教育部前天明確回覆「人事凍結不包括國中小校長」後，昨晚召開遴選委員會，除兩位請假，其餘都出席，一致做出決議，尊重教育部解釋，即起儘速召開遴選委員會，進行第二階段校長遴選。未來將參照其他縣市做法，逐步改為每年遴選一次，也會設立落日條款，保障相關校長的權益。

這次校長遴選第一階段公告名單有卅四人，包括留任與調任，其中有十七位校長須提出遴選申請；第二階段遴選則有五校缺額。

針對新縣府團隊踩煞車，前縣長魏明谷表示，希望校長遴選案有圓滿結局，不僅保障校長權益，更重要的是校務順利推動，學生教育品質才不會受到影響。

此次事件各界反彈聲浪很大，曾任代理教師的縣長王惠美前天公開表示，「有爭議部分要聽聽各界的聲音」，被視為爭議案有轉圜餘地，為上任還沒滿月就點燃教育界怒火止血。

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