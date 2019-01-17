高教工會︰21私校廉租台糖地 每坪最低2.2元

2019-01-17

〔記者林曉雲、林菁樺、蔡宗勳、羅欣貞、葉永騫／綜合報導〕這麼好康！台灣高等教育產業工會昨召開記者會爆料，廿一所私立大專院校以廉價租金，平均每坪每月僅七．六元，最低甚至只要二．二元向台糖承租校地，租地總面積相當於十四座大安森林公園，工會估算公共資源補貼土地租金至少卅一億元，主張一旦私校停辦，應把解散清算之校產歸公。

政府至少補貼31億 校方還拿補助

高教工會研究員陳柏謙表示，工會取得台糖公司所提供承租給私立大專院校完整資料後發現，全台灣廿一所（逾五分之一）私立大專院校的校地，是向台糖公司廉價承租，租金最便宜前三校為南華大學、慈惠醫護管理專科學校、大仁技術學院。而環球科技大學、台灣首府大學與慈惠醫護管理專科學校等三校，更百分之百向台糖承租校地。

高教工會組織部主任林柏儀表示，台糖以低價將土地出租給私立大專院校，以租期平均五十年計算，承租的學校多則省下近三億元經營成本。

工會秘書長陳政亮表示，私校還獲得教育部每年各種獎補助款等，在少子化趨勢下若面臨停辦，應將來自於公共資源挹注所累積的校產回歸公共與社會。

教育部回應，私校依台糖規定洽租土地，屬於私法自治範圍，台糖依公告地價等標準計算合理租金，所收租金亦可能透過台糖盈餘繳庫等方式回到國庫。

台糖強調依公告地價出租

台糖發言人洪火文強調，租金有固定公式，金額高低涉及地方政府公告地價，很多地點位處偏遠，「公告地價是地方政府的權責，我們怎麼可能去調整。」他強調，申請創辦學校也要先經教育部同意，台糖才會出租土地。

大仁科技大學副校長郭代璜表示，校方二○○三年配合政府政策推動第二校區，向台糖承租近十五公頃土地，但受少子化衝擊，第二校區閒置至今，最快今年會與台糖終止租賃契約以止血。慈惠醫專、南華大學都說，該校承租土地皆按照台糖規定辦理。

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