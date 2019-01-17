未申請轉型 114處廚餘養豬場開罰

2019-01-17

〔記者邱芷柔、簡惠茹、劉力仁、楊綿傑／綜合報導〕農委會昨日宣布，豬農轉型飼料或離牧輔導期結束，共有十二個縣市申請延期檢核達一○九七場，轉用飼料累積已達四五九場，另有一一四場未申請轉用飼料餵養，會開始查緝開罰，有意願離牧者共六十八場，接下來會強力處理。

農委會畜牧處長謝耀清說明，一一四場沒有申請轉型或離牧的廚餘養豬場，分布在台北市、彰化縣、南投縣、台東縣和屏東縣，將依照廢棄物清理法查緝並開罰。

環保署也邀集各縣市環保局盤點廚餘產生量、去化及處理量能，規劃短、中及長期廚餘去化分階段計畫，將編列四億五千萬元，優先補助地方政府設置廚餘破碎脫水等緊急處理設備。

政府全面檢核廚餘養豬戶防堵非洲豬瘟，讓吃廚餘長大的黑豬成為眾矢之的，連帶影響黑豬保種與出產黑仔豬的屏東養豬戶，從去年十二月到現在，仔豬出貨量少四成，近兩個月約有九千六百頭黑仔豬滯銷。

國內廚餘養豬數量約占整體養豬量十二％，多為黑豬養豬場，屏東內埔地區農會毛豬產銷班第三班是屏東唯一黑豬專班，五十四名班員飼養母豬頭數約一萬頭，平均每月產出一萬兩千頭仔豬，全台黑豬市占率約三成。

具蒸煮設備 屏東黑豬養豬戶組自救會

屏東養豬戶昨籌組「台灣本土黑豬自救會」，班員邱秀琴說，原本養到五十斤重就賣光光的黑仔豬，現在養到七十斤還滯銷，每隻仔豬飼養成本增加逾千元。產銷班班長曾仁德說，養豬戶均有完善蒸煮設備，近年在養豬戶的努力下，台灣本土黑豬市場漸開，「以前說我們台灣之光，現在嫌廚餘髒，叫我們情何以堪」。

黑豬戶謝旭忠也指出，黑豬用廚餘圈養且飼養期長達十五個月，因此黑豬肉具有大理石紋路、豐富的不飽和脂肪，可和西班牙伊比利豬、日本鹿兒島黑豬一較高下，以後台灣黑豬風味可能隨之消失。

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