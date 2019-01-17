外籍客未繳清豬瘟罰款 禁入境

〔記者簡惠茹、姚介修、陳鈺馥／綜合報導〕防疫總動員！昨起針對非洲豬瘟高風險地區、來自中港澳班機旅客的手提行李全面檢查。此外，首次攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台的旅客，開罰廿萬元累積案例已達五十五人，外籍旅客如未繳清，十八日起禁止入境。
55人各挨罰20萬 昨又查出1外籍客帶香腸
非洲豬瘟中央災害應變中心昨舉行第五次會議，去年十二月十八日針對首次攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台的旅客，開罰廿萬元。農委會副主委黃金城說，沒辦法繳交罰款又出境的外籍旅客，將拒絕第二次入境。
防檢局副局長杜文珍表示，第一張罰單於去年十二月十八日開出，罰款期限一個月，因此從一月十八日起實施禁止入境。此外，經過盤點後，有六架Ｘ光機可機動支援桃園機場檢驗工作。
內政部長徐國勇昨一早親赴桃園機場視察人工檢查作業，他強調，內政部已決議要採購Ｘ光機，全面檢查入境旅客手提行李，設備儘速到位約需一週或十天左右，已要求警政署與航空警察局增補九十名航空警察員額。
目前從香港、澳門、中國飛抵台灣的班機，一天約有一一二班。桃機昨第一班受檢班機是長榮航空來自香港的班機，搭載一三六名旅客，全部旅客人工檢查完，花費約十二分鐘，一名來自俄羅斯的旅客被檢查出攜帶一包香腸、隨後丟棄。徐國勇也幫忙宣導：「有帶豬肉請丟棄，忍耐一下、空手可以離開。」他強調，一位排隊旅客對他說：「如果我們排了七分鐘，能夠防止非洲豬瘟入侵，那這都是值得的，花一點點時間換來國家安全。」
不過，昨於桃園機場現場觀察，視飛機搭載乘客人數多寡，檢查手提行李時間，七十人約七分鐘、兩百七十人約四十分鐘不等。再加上最近海關全面檢查，旅客在海關檢查室還要再等上近廿分鐘，有小朋友乾脆睡在行李箱上。
現場也有女性旅客反映，隨身私密物品全被看光光、毫無隱私可言。執勤員警私下表示，除非是現行犯或明顯違法跡象，也沒有資格看民眾的私人物品，要看需要搜索票。有旅客當場詢問員警：「憑哪一條法律，你們可以看我包包？」員警答不上來，只能道德勸說：「如果等下下去被查到，就會罰錢。」
桃機以外機場 不分航班全面檢查手提行李
徐國勇表示，若非洲豬瘟入侵台灣，相關產業每年將損失兩、三千億元，這是不得了的數字，國人都樂於配合、支持檢疫工作。財政部長蘇建榮表示，目前松山、台中、花蓮、金門和澎湖機場，無論是手提行李或託運行李，都經過Ｘ光機檢查；小港機場以人工檢查方式處理，正在添購Ｘ光機。防檢局長馮海東說，桃園機場以外的機場，不分航班全面檢查入境手提行李。
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