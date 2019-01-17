「嘸」離開變「嘜」離開 電視台被罰20萬／廣電三法修法後 NCC首度開鍘

2019-01-17

〔記者楊綿傑、蕭宇涵／台北報導〕不實訊息氾濫，政府祭出鐵腕！

中天電視不實報導邱議瑩喊話

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）昨針對中天電視所報導，立委邱議瑩旗山造勢時，「大家嘜離開」的不實報導，以及東森電視建議「豬肉腸煮熟食用或丟棄」的錯誤報導，各裁罰廿萬元。這是二○一六年廣電三法修法後，第一次適用裁罰。

去年底高雄市長選舉造勢，立委邱議瑩擔任旗山場造勢晚會主持人，在台上以麥克風情緒激動喊「感謝大家嘸（沒有）離開」，中天電視卻報導邱是喊「大家嘜（不要）離開」，引發熱烈討論。

東森報導豬瘟不實訊息 也罰20萬

東森則是報導豬瘟相關新聞時，在字幕上秀出「豬肉腸建議煮熟食用或丟棄」等語。

ＮＣＣ副主委翁柏宗指出，中天的報導刻意曲解影音事實，雖後續有補充平衡，但始終未妥善更正內容，違反衛廣法第廿七條第三項第四款，開罰廿萬。東森電視則是報導不實訊息，可能影響民眾對防疫的認知，損害公共利益，違反衛廣法第廿七條第三項第三款，但審酌東森應非故意，且後續有播出更新資訊，從輕裁罰二十萬元。相關審議結果也將作為未來換照或評鑑審查項目。

中正大學傳播系教授胡元輝表示，兩案新聞內容確有疏失，廣電媒體在公共秩序及事實查證等方面須更嚴謹。從ＮＣＣ首次進行處置來看，未來在這方面處理立場將趨向積極。若要預防，有賴於更多製播規範、在職教育的強化，再輔以法律達成。

淡江大學公共行政系副教授陳志瑋認為，假新聞充斥，裁罰有其意義和重要性，但以新聞媒體為對象時，仍要注意其出發點，是故意、未盡查證責任，或是單純疏失，及其實質影響或嚴重性，進行整體判斷。

中天：請大眾評理 東森：配合防疫

中天則強硬回應，「請大眾評理，在那種場合下，說大家嘜離開，還是大家嘸離開，比較合乎邏輯？事實就是事實」，ＮＣＣ未全盤瞭解事實，做出違誤之認定，令人遺憾。如有不符事實或違法之處分，必依法提起訴願。

東森表示，後續播出馬上修正並密切報導，努力配合政府宣導防疫。

中天與東森遭裁罰內容

民進黨高雄市長候選人陳其邁去年舉辦「旗美大團結」。（資料照）

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