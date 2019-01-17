台大研究生批管 一手當官、一手撰稿幫自己

2019-01-17

〔記者林曉雲／台北報導〕監察院彈劾台大校長管中閔任政務官時違法兼職為壹週刊撰稿，台大研究生楊子賢表示，管中閔違法證據明確，身為台大校長，應該要有更高的道德標準，並出面說清楚講明白，但管中閔昨天仍未出面說明。

馬稱管只是賺外快 教授酸受他鼓勵

前總統馬英九稱管中閔只是賺外快，不算兼職，台大教授劉靜怡在臉書酸說，原來在馬政府時代，政務官到媒體「實質扮演主筆」寫「匿名社論」，是受到馬英九鼓勵。

楊子賢表示，前台大校長楊泮池或前中研院院長翁啟惠，面對外界質疑違法，楊泮池選擇不續任，翁啟惠請辭，但管中閔三次被監察院約詢，卻都請假不到。而管中閔幫壹週刊撰寫社論或評論，是嚴重利益衝突；管中閔一手當政務官，另一手匿名撰稿，以媒體的立場幫自己講好話，使媒體喪失監督效力，更不是政務官上節目具名以其職銜投稿報章的政策辯護。

台大學代會前議長王羿方則表示，監察院彈劾管中閔會對台大校長一職造成什麼實際影響，目前還不明朗，學生代表們靜觀其變。

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