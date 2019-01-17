管遭質疑 匿名寫評論修理內閣同僚

2019-01-17

〔記者鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在馬政府擔任政務官時，「匿名」在《壹週刊》撰寫「壹看法」、「壹觀點」、「壹評論」，看過這些評論的人士說，當時有多篇是批評前總統馬英九、前行政院長江宜樺，被批最慘的是前央行總裁彭淮南，其次是前經濟部長張家祝。不過，這些評論無法證實是管所寫，若真是管寫的，「藉社論修理同僚，就像黑函攻擊」。

前央行總裁彭淮南被批得最慘

「甲午馬年經濟展望」一文指出，馬總統言之鑿鑿的年金、財政、國防及中油、台電經營改革，遲遲不見蹤影。馬總統多說少做，公開向全民做出承諾後，自己很快就忘得一乾二淨，馬總統自稱勤政愛民，政績始終未能展現，滿意度持續低檔徘徊。「馬政府喪失全民信賴」文中稱，馬政府最大問題，就是欠缺同理心，不顧社會瀰漫對核四安全的恐懼，馬英九、江宜樺、張家祝一再「跳針」強調缺電危機。

「經濟復甦央行有責」提到，彭淮南擔任央行總裁十七年來，穩定壓倒一切，扼殺經濟動能。台灣經濟的當務之急，是請央行負起自己的責任。「調整央行政策救台灣」、「討論央行政策大家來」等文，批評央行被動消極的政策，對於央行前副總裁許嘉棟對彭淮南匯率政策的批評，央行以六十四頁新聞稿「消毒」，文章解讀為央行長於「內戰」，無意抵禦「外辱」。

前經長張家祝、鄧振中也挨批

「老面孔如拚經濟」一文，批評張家祝是「宅男部長」，不跟民間業者溝通整體產業共同面臨的難題，在內部以手機簡訊下達指令。而「彎彎內閣上路」文中批評時任經濟部長鄧振中毫無原則、沒有專業、只看上意。

評論文章多為國發會說話，「自由經濟示範區不等同服貿」開宗明義就說，「國發會擔心的事要發生了」，接著批評民進黨的杯葛。至於「亞太經合會中的台灣身影」，當時管中閔代表台灣出席亞太經合會，該文則批評媒體及民眾對我國在會議中的表現毫不關心，塑造我國是被欺負的小媳婦形象，問題圍繞在我國是否被對岸矮化。

建議馬、江支持管主委做出成績

「寄希望於國發會」稱，國發會將成政府最重要政策規劃機關，期盼「管主委」以前瞻思維，為台灣突破困境，「如果馬總統及江揆能公開給予國發會更明確的授權，其作用將會更大；管主委未來能夠做出多少成績，來自上層的支持力道，明顯將是關鍵。」

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