「連續三年領錢 不叫偶一為之」／藍營搬法條護管 法界打臉

2019-01-17

〔記者蘇芳禾、陳昀、溫于德、鍾麗華／台北報導〕台大校長管中閔在政府任公職時，違法「兼職」而被監院彈劾，國民黨立委及管的義務律師團都援引「公務員服務法」指出，公務員在報章雜誌投稿、收受報酬，並沒有被禁止，另指銓敘部函釋「專欄撰稿倘不涉職務，尚無禁止」。但法界及立法院民進黨團幹事長李俊俋都打臉說，公務員兼職非營利事業或團體，收有報酬之職務，只能「偶一為之」，且銓敘部也函釋，寫專欄不得「固定」並「領薪」。

管中閔在政務官任內違法兼職為週刊匿名寫社論，稿費共一九○萬元，前總統馬英九昨接受廣播節目訪問表示，「那不算兼職，只是賺外快」，這個彈劾案根本違法。

國民黨立委林奕華指出，根據公務員服務法第十三條，公務員在報章雜誌投稿、收受報酬，並沒有被禁止。司法院也曾函釋公務員服務法第十三條，明訂報社特邀專欄撰稿，若不涉職務之事務，尚無禁止之規定。另銓敘部一九八六年函釋言明「專欄撰稿倘不涉職務，尚無禁止」。

銓敘部函釋 寫專欄也不得固定並領薪

曾任職銓敘部的李俊俋反駁，公務員服務法第十四條規定，「公務員除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務。其依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。」銓敘部在二○一○年的函釋，說明寫專欄也不得「固定」並領薪，但管中閔連續三年領錢，還加上年終獎金，這不叫偶一為之。

壹傳媒每月預扣稅款 足證有固定報酬

法界人士也分析，管中閔匿名供稿週刊作為社論，並非銓敘部函釋所稱尚無禁止的情形。管有固定報酬，就是常態，並非偶一為之的投稿，管中閔每月由「壹傳媒」預扣稅款，足證每月有固定報酬，並非不定期的投稿。

律師黃帝穎解釋，「兼職」代表賺取業外利潤，公務人員最常見的是兼課，若經核准，每月可兼課一定時數，或不定時投書、出書也符合規定。銓敘部函釋並未同意公務員假借投書、投稿名義，實際上兼任媒體職務，尤其匿名供稿如同寫社論，而社論通常會符合特定媒體立場，屬實質上兼任媒體從業人員。

監委應握有明確證據 投票決定彈劾

律師周武榮則就監委名單表示，現任監委有不少人是馬英九時代所留任，且監察院在國內屬於獨立行使職權、職務機關，又是最重視程序正義的監察機關，加上監察委員均有很深厚的法學背景，一定握有明確證據並經投票，才決定彈劾管。

管爺兼職之法律攻防

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