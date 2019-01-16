《健康充電站》糖尿病講座

2019-01-16

振興醫院新陳代謝科主任郭清輝1月17日下午2時至3時，在該院第二醫療大樓一樓衛教室（台北市北投區振興街45號）主講「糖友知與行（認識糖尿病、治療、併發症防治、風險管理）」。

洽詢電話為（02）2826-4400轉3168鍾桂玉。

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