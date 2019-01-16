女性罹肺癌占6成 83.5％不抽菸

2019-01-16

記者林惠琴／台北報導

肺癌是國人癌症死因之首，新光醫院從2007年6月至2017年12月共進行3萬1838例低劑量電腦斷層檢查，其中有267例確診罹患肺癌，女性占近60%，其中83.5%不抽菸。醫師指出，罹患肺癌除了抽菸、遺傳、慢性肺部疾病外，燒香拜拜、廚房油煙等室內空氣污染源也是可能原因。

新光醫院一般醫學科主任徐培菘表示，該院分析267例肺癌個案發現，主要年齡分布在50至69歲，其中40.8%是男性，高達68.8%有抽菸史，但59.2%是女性，卻有83.5%不抽菸。

徐培菘指出，雖然抽菸、遺傳、慢性肺部疾病是造成肺癌的危險因子，但世界衛生組織、國際癌症研究機構也已將PM2.5等空氣污染物的微小粒子列為一級致癌物，會增加肺癌、呼吸道疾病發生機率，成為威脅健康的隱形殺手。

徐培菘指出，根據過去中研院的調查資料，日常生活會接觸到空氣污染物PM2.5的來源，包含二手煙約每立方公尺2000至13000微克、未啟用抽油煙機下烹飪1200至1750微克、燒香拜拜75至700微克、餐廳70至500微克等，顯示PM2.5並非僅存在於室外空氣中。

燒香、廚房油煙也具威脅

徐培菘臨床觀察發現，近幾年部分生活習慣良好，不抽菸，也注意飲食、運動的族群，咳嗽幾週後確診肺癌，當事人驚訝不已，尤其以女性為大宗，推估正是與二手煙、廚房油煙等室內空氣污染源有關。

徐培菘建議，若是40歲以上，抽菸史長達20年、1天1包菸，或是三等親內有肺癌病史、自己曾罹患慢性肺部疾病、工作暴露在石綿等高風險環境中的族群，可考慮自費接受低劑量電腦斷層檢查，至少連續追蹤3年結果正常，再拉長檢查時間較適合。

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