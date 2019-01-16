長期吃降血糖藥 卻照喝糖飲 鬼門關走一回 認命大減糖

2019-01-16

記者劉曉欣／彰化報導

「要命」就要「戒糖飲」！47歲的楊先生是糖尿病患者，需要吃降血糖藥控制血糖，但他仍餐餐照喝含糖飲料，即使多次因為肺炎進出加護病房，可是飲料仍照樣不離手，直到前年呼吸急促，伴隨意識昏迷，被送醫急診，撿回一條命，但四肢癱瘓，險被送到安養院，他才痛定思痛，接受藥物治療、勤做復健，並戒糖飲等飲食控制，才恢復行走能力。

昏迷急診 血糖飆1939mg/dL

彰濱秀傳紀念醫院糖尿病俱樂部暨營養科主任蕭立偉表示，楊先生前年到院時被診斷為「酮酸血症併高血糖高滲透壓症」，出現敗血性休克、肺炎合併呼吸衰竭、急性腎衰竭，情況非常危急，因為是集結了許多項致命性病症於一身。

蕭立偉表示，當時楊先生的血糖值飆到1939mg/dL（正常空腹血糖值是100mg/dl以下），是正常血糖值的20倍，他身高165公分、體重卻只有32.7公斤，瘦到連襪子都鬆垮垮的。

勤做復健 1年半擺脫四肢癱瘓

蕭立偉指出，楊先生經過急救後挽回一命，但因肌肉嚴重萎縮、四肢無力、癱瘓，原本要送到安養院，但他痛下決心，在醫療團隊鼓勵下，接受藥物治療及飲食控制，勤做復健，並戒掉含糖飲料，花了一年半的時間，終於可以自由行走！

蕭立偉強調，楊先生因為嚴重的糖尿病併發症差點喪命，可見糖尿病不是不能治療或是控制的，只要飲食均衡、維持理想體重、運動，就可以重拾健康。

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