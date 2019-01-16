緩解頑固性頭痛 微針針灸效果佳

2019-01-16

記者蔡淑媛／台中報導

41歲的林先生從國中開始偏頭痛，11年前出車禍腦傷，更加重症狀，罹患頑固性頭痛，只要一疲累就頭痛欲裂，吃止痛藥和一般中醫針灸效果有限，直到今年6月接受頭皮微針針灸，暢通瘀阻的經脈、活血通絡，大幅緩解頭痛，終於能好好復健、看書，準備考照工作。

中山醫學大學附設醫院中醫師吳東謙指出，中醫認為頭痛是頭部受到風邪，經絡氣血瘀塞，引發疼痛。傳統針灸治療是使用直徑0.25至0.35公釐、長4公分的刺針，由於頭皮敏感，直接在頭部施針，部分患者感覺較疼痛、會害怕，因此大多在四肢針灸。

吳東謙說，頭部就像噴水池的出水口，是全身陽性經絡和奇經八脈匯集之處，刺激頭皮穴道可調達全身氣機，大多只要輕度刺激即有良好效果。

幾乎無痛刺激穴位

近年中醫開始使用微針針灸治療頭痛，微針的直徑僅0.16至0.2公釐、長1.5公分，因針刺細、深度較淺、刺痛感少，在頭部的督脈穴位百會、神庭，膽經的曲鬢、頷厭及膀胱經等穴道針灸15到20分鐘，足以刺激穴道，暢通瘀阻經脈、活血通絡，對頭部止痛效果較好，也很安全，同樣有健保給付。

效果維持3至7天

吳東謙說，4年前開始為林先生做傳統針灸治療，在四肢及頭部針灸治療頭痛，但頭部僅能2、3針穴位，白天針灸後，晚上就頭痛復發，今年6月改以微針針灸，在頭部穴位針灸20多處，效果能維持3至7天。

林先生昨天說，以前常頭痛到跌倒，現在正常復健和看書，準備考仲介人力相關證照。

吳東謙提醒，民眾頭痛應先就醫檢查，是否罹患腦瘤等器質性原因，若確診是單純的頭痛，可嘗試中醫微針針灸治療。

另外，頭痛也可自行按摩頭部穴道緩解，沿著頭頂中心督脈從百會穴，按壓到神庭穴，以指節輕揉指壓1到2分鐘，出現微痠感，以及膽經太陽穴至耳前區域、後腦的風池穴凹窩按摩，另外要注意頭部保暖及少吃刺激食物，可減少頭痛發作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/