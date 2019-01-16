麥當勞23日起漲價 吉事蛋堡漲10％

2019-01-16

〔記者楊雅民／台北報導〕肯德基部份商品昨起漲價，台灣麥當勞宣布跟進，二十三日起，超值全餐的堡類、早餐的單點主餐及麥脆雞腿等二十一個品項調漲三元，漲幅約三％至十％。

超值全餐大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡、嫩煎雞腿堡與黃金起司豬排堡，價格分別從六十九元、五十九元、六十九元、七十九元、四十九元各漲三元。

早餐單點主餐包括豬肉滿福堡、滿福堡、蛋堡、豬肉蛋堡、香雞滿福堡、青蔬滿福堡等十一個品項，也從四十五元至五十五元不等調漲三元至四十八元、五十八元；吉事蛋堡從二十九元漲至三十二元，漲幅逾一成最高。

「勁脆配餐」的麥脆雞改為「麥脆雞腿」（大腿或棒腿），價格調漲三元，若選雞翅則調降七元；點心類漢堡調降兩元。

McCafé鮮奶茶則全面調降十元，包括宇治抹茶鮮奶茶（冰／熱）、阿薩姆鮮奶茶（冰／熱）、宇治抹茶咖啡鮮奶茶（冰／熱）、阿薩姆咖啡鮮奶茶（冰／熱），單點中杯降至七十五元、大杯九十元。

台灣麥當勞並宣布，二十三日凌晨零時起，停售柳橙酷蘇打、漂浮系列（汽水／紅茶／柳橙酷蘇打）、芝麻聖代、好時光大早餐、好享受大早餐、BBQ嫩雞翅、麥脆雞分享盒、同歡分享盒及派對分享盒等十二項產品。

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