中國港澳航班旅客 隨身行李全面手檢

2019-01-16

〔記者姚介修、簡惠茹／綜合報導〕為阻絕非洲豬瘟於境外，行政院長蘇貞昌前天巡視桃園機場，要求自疫區入境的手提行李百分之百檢查。由於Ｘ光機購買還需要時間，桃園機場自今天早上八點，先由航警局在登機門對來自中國、香港及澳門入境班機，全面進行隨身行李人工手檢。農委會表示，為了防疫需求，希望大家共體時艱。

中港澳二○一九冬季班表航班統計入境占比卅五％，旅客占比卅六％。適用新制的第一班航班，將是早上九點十分、自香港飛抵桃園機場的長榮八二八班次。

海關人員估算，若要在桃機以Ｘ光機進行手提行李百分之百稽查，需增購十台，每台售價兩百萬至兩百五十萬元。另外，需增加全天廿四小時分三班輪值人力約一百卅至一百五十人，再加上人員訓練時間、費用，才能因應防疫勤務需求。

農委會副主委黃金城指出，針對蘇院長指示，過年前就會在桃園機場旅客入境處，也就是衛福部檢查體溫的前方設置Ｘ光機，進行手提行李掃描，讓檢驗達到百分之百。至於院長提到防疫海報字體過小，防檢局長馮海東表示，防疫宣導海報會立即更換，放大字體讓民眾看得更清楚。

檢疫犬赴金門把關小三通

防檢局同時表示，因應中國非洲豬瘟疫情，以及農曆過年期間小三通大量入境旅客，昨調派桃園機場執勤六年的資深檢疫犬Mini，前往金門與當地三位領犬員搭配執勤。Mini的現任領犬員也已與新檢疫犬Gavin搭配進行轉訓中，本月底將成為檢疫把關生力軍。

航聯會憂造成嚴重誤點

桃園國際機場航空公司代表聯席會則對登機門手檢措施有所疑慮，表示地面上現在面臨滑行道、登機門整修等問題，班機已是常態性延誤，如果台灣每天一一二個中港澳班機的旅客，入境都要全面進行登機門隨身行李檢查，影響的不僅是上述班機，而是桃園機場的循環航空作業；每天超過三萬名旅客的入境時間將受到嚴重延誤，起飛也會延誤。

機場人員也表示，如果入境旅客全面進行隨身行李檢查，每人出關時間至少多出一小時，託運行李到了轉盤，但旅客因檢查塞車沒辦法領行李，導致後續其他班機到了，沒有託運行李轉盤可用，因而無法出關，就這樣惡性循環，桃園機場有可能因此癱瘓。此外，旅客因登機門檢查延誤下機，機內組員可能因此工作超時。

航空公司表示，警察在登機門對所有入境旅客手提行李進行檢查，可說是世界上國際機場頭一遭，恐違反國際民航組織的互惠友善原則。

航聯會私下表示，警察在國際機場對入境旅客進行隨身行李檢查，做法與國際脫軌，甚至沒有法源依據，且機場上一次人工手檢，已是廿年前的事。

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