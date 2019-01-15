晚期肝癌治療 醫：標靶藥物優先

2019-01-15

文／李明哲

62歲的張先生罹患肝癌已超過12年，初次就醫就被診斷為晚期肝癌，開始接受肝動脈內化學治療，兩年前因腫瘤出現轉移，改服用一線標靶藥物持續穩定病情。

今年5月，經影像檢查發現腫瘤有變大及惡化，便申請二線標靶藥物治療。因經濟預算考量，患者每次自主服藥顆數並不足量，且會自行調整服藥週期，儘管如此，目前病情已獲穩定控制，如病患能服用足量藥物，治療效果可望再上一層樓。

過去晚期肝癌治療以標靶治療為主，其中一線標靶藥物上市已滿10年，且在50%病人身上均有明顯療效，雖達到完全緩解讓症狀完全消失的機率較低，但站在臨床醫師角度而言，只要能長期穩定病情，腫瘤不再長大或擴散，幫助病人提升生活品質、延續生命，就是治療上的勝利。

若一線標靶藥物失去作用，目前還有二線標靶藥物可做接軌治療，能延緩疾病進展、延長存活期。

近日免疫治療也成為晚期肝癌治療選擇之一，且有與標靶藥物搭配使用、成效不錯的案例，但以實證醫學角度審視，免疫治療並無臨床隨機大型試驗數據能作為治療參考，如使用不當，恐潛藏安全性風險。

晚期肝癌病患身體較虛弱，治療選擇上更須以安全第一為主要考量，故仍建議應以具備較豐富實證數據的一、二線標靶治療為優先，免疫治療則能作為第二或三線的抗癌選擇。

肝癌長期位居國人十大死因之一，主要成因為B型與C型肝炎演變為肝硬化後，進而形成肝癌，所幸隨著醫療進步與施打疫苗普及，以往來自病毒性肝炎演變的肝癌個案數量於近年已大幅下降。但提醒民眾，仍應注意日常飲食並培養運動習慣，進而降低代謝症候群的「三高」風險，避免「脂肪性肝炎」引起的肝硬化等疾病，才能有效遠離「肝苦人生」。

（作者為花蓮慈濟醫院外科醫學發展中心副主任）

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