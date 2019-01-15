台灣人真好！ 新住民找到失聯30多年姑姑

2019-01-15

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕「鄉民們，我真的好開心喔，開心到失眠睡不著覺了！」印尼新住民吳仙璇十一年來尋找失聯三十多年的姑姑未果，透過本報報導、熱心警察與臉書鄉民的協助，短短一週內如願以償，姑姪倆喜相逢，吳女不僅圓了父親遺願，也為彼此找到在台的唯一親人，兩人相約這輩子都要一直守護著對方。

吳仙璇感謝本報報導和警協尋

吳仙璇的姑姑賴美蘭，廿多歲即自印尼嫁到嘉義縣鹿草鄉的張姓人家，起初每年與娘家書信往來，分享養育四名子女的喜悅，但後來娘家卻不再收到她的信，且音訊全無，讓家人十分思念；也因此，吳女二○○七年嫁來新竹縣北埔鄉時，父母即交代她尋找失聯多年的姑姑。

十一年來，吳仙璇帶著照片四處尋找，卻始終得不到音訊，但她深信姑姑仍在世。北埔分駐所副所長簡有成輾轉得知後熱心打聽，也促成本報在五日獨家採訪，希望有緣人協尋。

吳仙璇九日將報導轉貼在臉書「嘉義縣鹿草鄉」社團，沒想到當天就有多名網友留言看過或認識她的姑姑，疑為中寮城隍廟清潔人員。吳女欣喜萬分，十二日星期六一早即與廟方聯繫，一家四口專程南下尋親。

喜逢在台唯一親人 圓父遺願

「沒想到會有姪女來找我！」吳仙璇轉述姑姑的驚喜。她說，已改名游小蘭的姑姑，先在電話確認她的身分後，雙方相約碰面；一見面，兩人興奮擁抱並紅了眼眶，話匣子一開聊不完。姑姑直呼吳女好漂亮，吳女也讚姑姑打扮時髦，且「長相像爸爸」！

吳仙璇表示，姑姑因離婚，忙於照顧孩子，加上車禍受傷，無力再寫信給娘家。姑姑是父親七名手足中的老么，從小備受疼愛，得知兄姊們都已過世，難掩悲傷；現場並透過視訊，與在印尼的母親隔海重逢。

游小蘭的子女們因結婚和工作遷居外地，目前獨居，她帶著姪女一家人開心向鄰居介紹，並親自下廚煮了一桌菜招待。姑姪倆不僅說好要常聚會，還相約要一同回印尼家鄉探親！

「太感動了！謝謝你們大家！台灣人真好！」吳仙璇十分感謝副所長簡有成、本報及鄉民的協助，讓她得以一償宿願找到親人。

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