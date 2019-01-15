花蓮醫界︰強化醫病關係 讓大家更信醫師

2019-01-15

〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕花蓮相繼有兒童病患緊急快車北送求醫，花蓮醫界對此傳出部分無奈、也憂心打擊士氣。慈濟醫院是東部唯一醫學中心，院方表示，替男嬰看病的小兒部副主任兼兒童急重症科主任張宇勳，是知名的新生兒專科醫師，十多年經驗且看診用心；醫護則指出，其實包括上月廿七日及昨天這二件案例，該院都有能力處理，但若家長不信任並堅持出院要北送，院方只能尊重。

醫院表示，過去也有西部縣市家長轉到花蓮慈濟，理由是花蓮人少、醫護品質較好。

醫師︰患者長途搭車 恐增風險

花蓮衛生局副局長鍾美珠則受訪說，一般轉診制度是「由下往上」，花蓮慈濟已是醫學中心等級，近期兩起轉送台大醫院的病例，花蓮其實都是有能力處理的。然而，民眾有權選擇送哪家醫院，「天下父母心」可理解，臉書社群力量大「都是一片好意」，但有些作法恐也不免打擊花蓮醫療團隊士氣。

前長庚醫院醫師呂紹達說，腦膜炎若早發現，在慈濟這樣醫學中心是可處理，走蘇花公路且長途在車上，反恐增加敗血症、休克的風險。一位花蓮醫師說，許多家長普遍認為西部醫療資源勝過東部，就醫迷信「廟大一定好」，建議醫療機構應建立好的醫病關係，增加病患信心，家屬也應相信醫師的專業判斷。

有人認西部醫療佳 有人願就近看診

花蓮民眾反應兩極，邱姓家長表示，他相信小兒醫療西部優於東部，自己小孩若高燒不退，寧願麻煩一點跑台北，也因此蘇花高應要蓋。但另名家長則認為，若非罕病或重症，覺得應在花蓮找適當醫院就醫，家屬可就近照顧，不用長途跋涉。

有人認為「對花蓮醫療沒信心」，家長最了解小孩病情「想轉院很正常」。但也有人認為花蓮慈濟設備算新穎、醫護有耐心，「應對花蓮醫療資源有信心」。

梁姓家長說，這變成「病人與醫師間的信任問題」，擔心以後這種「未必有轉院必要」、但家長自願自費北上轉院而「上網貼文『讓路』、警察開道」狀況會愈多，部分恐涉社會資源浪費。

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