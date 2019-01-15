重症男嬰 警車開路從花蓮直達台大

2019-01-15

〔記者王錦義、張議晨／綜合報導〕花蓮半個多月內就有二起家長主動為病童僱車趕路、專程轉送台大醫院案例！

花蓮一名五個月大男嬰日前高燒引發腦膜炎，合併敗血症及多重器官衰竭，送到花蓮慈濟醫院急救後病況穩定；但男嬰母親自行辦理出院並決定轉送台大兒童醫院，前晚在臉書PO文呼籲網友如在蘇花公路看到救護車「請讓路」。

花蓮慈濟急救後穩定 男嬰母親仍轉院

貼文指出：「孩子得了腦膜炎跟敗血性休克合併多重器官衰竭，希望轉送台大醫院，拜託網友在蘇花公路上看到救護車可以禮讓。」另有網友也幫忙募轉院費用，獲得很多網友轉貼響應。

宜蘭縣警局、國道警察第九大隊昨早接獲訊息，則立即指派巡邏車待命。救護車在花蓮警方護送下，十點從花蓮慈濟醫院出發，十點半進入宜蘭縣轄區，宜警動員蘇花公路沿線三處派出所接力護送，一路以破百公里的時速讓救護車快速通過蘇花公路。

十一點十三分，救護車奔抵國五蘇澳交流道，由國道警察接力開道，在四十七分就抵達北市辛亥路，再由北市警方協助護送至台大兒醫。

據GOOGLE地圖估算，慈濟醫院至台大醫院約一百六十七公里，不塞車要兩個小時五十分車程，但在警方護送下，不到兩小時即趕到台大。

花蓮慈濟醫院說明，此次轉院病患為五個月大男嬰，十二日到院時發高燒、抽筋，醫師檢查發現男嬰腦部感染發炎，引起敗血症合併多重器官衰竭狀況，十三日病情已獲控制，但男嬰母親主動要求辦出院，轉台大醫院就醫。

醫師評估後認為男嬰已穩定、可長距離坐救護車，因此家長在昨早簽署切結書為男嬰辦出院，再趕搭救護車北送台大。

近日第2起 母為病嬰貼文籲網友禮讓

無獨有偶，上月二十七日，一位年輕邱姓媽媽為了救早產且出現腸壞死的一個多月大嬰兒，也是上臉書PO文稱，從慈濟轉送台大醫院路途中，呼籲網友在蘇花公路上禮讓救護車，最後在警方開道及各界協助下，也在兩小時內抵達台北。

警方說，救護車原就有行駛的優先權，若家屬有需求，一般都是由醫院評估，再向警方申請開道勤務，並視交通流量等狀況，會派車支援，若需跨縣市護送，則由國道警察局協調。國九大隊昨表示，救護車從花蓮出發後，考量國五雪隧車流，因此由警力協助開道。

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