局部腫瘤剋星 北榮重粒子癌醫中心動土

2019-01-15

〔記者林惠琴／台北報導〕癌症連續三十六年蟬聯國人十大死因之首，繼長庚醫院質子治療中心、台大癌醫中心醫院後，台北榮總昨也舉行國內首座重粒子癌症治療中心動土典禮，預計最快二○二一年開始服務，並承諾營運後每年提供二％免費治療名額，造福弱勢病人。

不同於傳統放射治療採用高能量Ｘ光或電子束，重粒子癌症治療是將碳原子游離成碳離子，再加速至光速的七十％，集中放射能量、降低對周圍正常組織細胞傷害，定點照射癌症病灶，進而摧毀癌細胞。

不必住院 療程僅1至5週

北榮腫瘤醫學部主任趙毅表示，重粒子癌症治療具有獨特的布拉格能峰（Bragg Peak），相對於質子治療，更可深入人體組織內，為手術難以處理的病灶部位提供另一治療選擇。此外，有療程較短、病患無須住院的特色。

根據北榮資料，重粒子癌症治療適合局部腫瘤，包含頭頸部癌、肺癌、肝癌、攝護腺癌、骨軟部腫瘤、直腸癌、惡性黑色素瘤等，療程從一週到五週不等；若癌細胞已擴散、轉移，也可緩解病情，只是無法全面性治癒。

趙毅指出，相關療程尚未訂價，未來營運後，預計每年提供二％免費治療名額照顧弱勢病人。

緩解癌細胞擴散 降低正常細胞傷害

北榮重粒子癌症治療中心主要參考去年十月營運的日本大阪重粒子癌症治療中心所設，從日本經驗來看，平均每天服務十四人，若以此類推，一年可望達到五千多人，二％就上看百人。

北榮重粒子癌症治療中心建置費用四十二億元，由潤泰集團捐助興建主體大樓及相關重要工程，宏國、宏泰等相關企業與中興保全等捐款，則作為申購重粒子治癌先端治療儀器的部分經費。

趙毅補充，目前規劃地下一層、地上四層，預計十五個月後交付建物進行設備安裝與測試，由於是全台首次啟用重粒子癌症治療，必須進行臨床試驗確認安全性等，估計二○二一年可投入臨床試驗，希望最快同年營運。

相對地，林口長庚醫院質子治療中心從二○一五年十一月營運至今，服務超過一千六百人，以肝癌最多，多是手術、其他治療無法處置或效果有限，或是患者年齡較大、可望降低副作用。台大癌醫中心醫院也於日前對內試營運，預計七月正式對外營運。

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