台東上千野鳥遭「加保扶」毒死 稻穀送驗

2019-01-15

〔記者張存薇、簡惠茹／綜合報導〕台東縣月初傳出一千兩百隻野鳥慘死，經送驗發現是被未稀釋農藥「加保扶」毒死，不過，周邊農戶均否認使用農藥。有農友擔心作物遭下毒，台東農改場已協助將稻穀送驗，預計結果約一週後出爐。

周邊農戶否認使用農藥

台東區農改場指出，農委會前年元旦已公告禁用「四十．六四％加保扶水懸劑」、「四十四％加保扶水懸劑」等四種劇毒性加保扶成品農藥，目前有許可販售的加保扶濃度已調低，使用時必須遵守稀釋倍數，推測使用者未按建議倍數稀釋、毒性太強，才讓這麼多鳥枉死。

台東農業處長許瑞貴說明，加保扶主要用於防蟲、殺蟲，通常使用在水稻孕穗期至齊穗期，安全採收期約廿一天，不會影響水稻收成。

卑南鄉一處農田在本月五、六日連續兩天出現大量死鳥，包括斑文鳥、珠頸斑鳩、紅鳩、麻雀等，鳥屍散落在四塊剛收成的水稻田及周邊樹豆下。由於周邊農田多採友善農業方式栽種，卻出現大量鳥屍，民眾議論紛紛。保安警察第七總隊展開調查，但周邊農戶均否認使用農藥，也未發現相關農藥使用後的殘留物。

台東縣野鳥學會則建議農民不要採用太激烈的毒害方式，否則造成生物死亡，經由食物鏈進一步影響其他生物或環境，遲早影響到人類身上。

農委會昨晚表示，只有三％粒劑加保扶可用在水稻，農藥使用如違規，最高可罰十五萬元。

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