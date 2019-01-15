東澳-南澳等3路段 明年底決定是否納蘇花改

2019-01-15

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕蘇花改蘇澳—東澳路段去年開放小客車通行，今年春節前、一月十七日正式開放大貨車通行；南澳—和平、和中—大清水路段則目標明年一月十日通車。外界希望東澳—南澳、和平—和中、大清水—崇德三路段也納入蘇花改，交通部公路總局表示，東澳—南澳已進行可行性研究，後兩路段的可行性研究預計一月三十日開標，明年底就會決定是否納入蘇花改工程。

蘇花改蘇澳—東澳路段通車後，許多民眾反映東澳—南澳可行駛狀態與蘇花改落差較大，中途經過新澳隧道，讓平均車速降至三十至四十公里，加上近年死亡事故件數也在增加，希望比照蘇花改改善。前交通部長吳宏謀去年已請公總進行可行性研究。

和平—和中、大清水—崇德因這幾年崩塌、事故較少，交通部認為改善需求不大，但應立法委員要求，交通部代理部長王國材承諾會進行路段改善研究。

公總表示，東澳—南澳可行性研究三月將提出初期報告，明年六月提期末報告。和平—和中、大清水—崇德兩路段併成一案，三十日將開標，一年半內完成可行性研究，明年底會確定三路段是否納入蘇花改工程。

至於蘇花改南澳—和平及和中—大清水路段，較困難的隧道貫通工程皆已完成，全線目標明年春節前正式通車。

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