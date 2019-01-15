555廚餘養豬場沒登記檢核 明起稽查開罰

2019-01-15

〔記者簡惠茹、游太郎／綜合報導〕廚餘養豬場轉型一週的寬限期將到，今天是各縣市政府申請展延的最後期限。農委會畜牧處指出，目前有桃園市和屏東縣兩縣市申請展延專案，全國尚有五百五十五場廚餘養豬場沒向環保署登記再利用檢核。明天起，農委會就將和環保署共同稽查，一旦查到違規廚餘養豬，就會以違反廢棄物清理法開罰，最高罰三百萬元，不改善還會連續開罰。

最高可罰300萬 不改善連續罰

廚餘如果沒有以攝氏九十度蒸煮一個小時就餵食豬隻，一旦廚餘內含有非洲豬瘟病毒肉品，豬隻恐染上病毒。農委會去年底調查，全國七千多場養豬場，廚餘養豬場有一七七六場，其中三百五十七場有向環保署登記再利用檢核，具有蒸煮設備，二十五場確定停養，二百三十九場轉型飼料。到今年一月初，剩下一一五五場沒向環保署登記再利用檢核。

非洲豬瘟中央災害應變中心會議一月六日決議，一一五五場廚餘養豬場須在一週內向環保單位申請再利用檢核使用廚餘養豬，未能通過檢核者，依照農委會輔導方案，全面改用飼料或退場。

桃、屏申請展延輔導期

前行政院長賴清德也指示，有需延長輔導期限的縣市政府，可在一週內提出申請專案延長。農委會畜牧處昨日最新統計指出，另有一百六十一場已經確定轉型飼料餵養，桃園市二百四十場廚餘養豬場申請展延到一月底，屏東縣一百九十九場廚餘養豬場展延到二月底。申請公文在今天發出者，都視同在期限內完成申請展延。

農委會副主委黃金城指出，尚待稽查的廚餘養豬場剩下五百五十五場，縣市政府申請期限結束後，一旦查到這些場還有使用廚餘養豬，就會以廢清法開罰，使用家用廚餘處一千二百至六千元罰款，使用事業機關例如餐廳的廚餘最高可罰三百萬元，如不改善還會連續開罰。

外傳以廚餘養豬肉質比較好，花蓮資深豬農說，餿水含有高油脂，以廚餘飼養的黑豬，肉質油花分布均勻，且不像吃飼料的豬七個月即可宰殺，必須養十至十二個月，確實比一般品種的白豬好吃。但只要調整飼料配方和飼養方式，也可培育出相同的肉質，一樣可以養出好吃的豬。

台灣養豬場概況

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