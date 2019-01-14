指甲萎縮脫落 扁平苔蘚作怪

2019-01-14

文／葉昱廷

「醫師，我的灰指甲已經看好久，一直都不會好，而且最近我發現我的腳趾甲一直萎縮，已經有好幾隻腳趾甲長不出來，究竟是什麼問題？可以麻煩你幫我們看一下嗎？」年約50歲的林太太（化名）進到診間問道。

仔細檢查後發現，病患有多隻的腳趾已呈現無指甲的狀態，取而代之的是紅色至紅紫色表面光亮的皮疹，而且指甲周邊也都會有壓痛的感覺。病患還表示最近這一年來，除了腳趾及指甲的問題以外，腳上的皮膚也多了許多紅紫色的小斑塊。

檢查後發現，這些病灶都是平頂的丘疹及斑塊，而在腳背及腳趾的皮疹上可以看到有淡白色網狀的紋路及條紋。我告訴她，這很有可能是「扁平苔蘚」。病患在接受治療數週後，病況漸漸得到控制及改善。

扁平苔蘚是一種皮膚「非傳染」的「發炎性」疾病，可以影響皮膚、黏膜、指甲以及毛囊等部位。此症的典型皮疹表現為紅色至紅紫色表面光亮、平頂的丘疹及斑塊，且常具癢感。

根據統計，有將近5-10%的扁平苔蘚會侵犯到指甲，可能會引起指甲變色（變黃）、增厚及甲床分離。然而當此症影響到指甲生長板時，則可能造成指甲出現裂痕或變形，嚴重則可能導致指甲萎縮及脫落，甚至長不出指甲。

早期「指甲扁平苔蘚」的臨床表現容易跟黴菌引起的「灰指甲」混淆，因此倘若民眾發現身上有類似的症狀，應儘早就醫接受正確適當的治療。

（作者為國際皮膚科診所皮膚科主治醫師）

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