《愛肝加油站》慢性C肝測得病毒 宜及早接受治療

2019-01-14

文／許金川

Q：我的媽媽10年前體檢，無意間得知有C型肝炎，曾經在門診追蹤幾次，但因肝指數都正常，超音波也沒有纖維化或肝硬化，精神體力也好，後來就沒再看診追蹤了。

最近看到新聞說C型肝炎只要服藥就可以根治，而且健保可以全面給付費用，是真的嗎？我的媽媽目前一切都很穩定，有需要接受治療嗎？會不會服藥後，反倒出現一些副作用呢？

A：C型肝炎治療從過去注射干擾素的療法，進展到這2、3年來的全口服抗病毒藥物治療，且治療的成功率高達98%以上，健保對於C肝治療的給付也因此不斷調整更新，從今年1月開始，只要C肝抗體（anti-HCV）或C肝病毒（HCV-RNA）陽性有超過半年，且近半年內也測得到C肝病毒，不用再評估肝纖維化的程度，就能以健保服用C肝的全口服新藥治療。

很多慢性C型肝炎患者可能自覺體力好、精神佳，對於是否需要接受治療仍抱著存疑。事實上，慢性C肝患者只要血液中存有C肝病毒，即使肝指數、腹部超音波都正常，還是會建議接受C肝治療。

根據臨床統計，大約有將近兩成的慢性C肝患者長期下來會產生肝硬化，一旦肝硬化每年發生肝癌的機率高達5%，因此，定期追蹤檢查，必要時，及早接受治療，除了讓肝臟免於纖維化及肝硬化，也可降低肝細胞癌發生的風險。

如果您的母親血液中測得到C肝病毒，最好還是及早治療將C肝病毒從體內消滅。

至於C肝全口服新藥的副作用最常見有疲倦、頭痛，但通常都很輕微，需特別注意的是若平時有服用的藥物或保健食品，須告知醫師，治療前，需事先評估與C肝全口服新藥有無交互作用，以維護用藥的安全性。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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