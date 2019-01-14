好動胎兒變安靜 小心臍帶繞頸

2019-01-14

文／曾翌捷

感受肚子裡的小傢伙拳打腳踢，是懷孕35週的芷伶（化名）每日睡前的必備功課。

隨著預產期的逐漸逼近，初次懷孕的她更是細心地注意胎動頻率是否有任何異樣。但有一天，不論她再怎麼活動筋骨，腹中胎兒始終不像往常般地好動。她覺得不對勁，趕緊就醫接受更進一步的檢查。

經過婦產科醫師詳細評估後，發現腹中胎兒的心跳變異性極差，而且不時還有心跳減速的危險跡象。儘管超音波檢查的結果無明顯異常，但是在補充水分與給予氧氣後，胎兒的心跳仍然不見起色，讓芷伶和先生心急如焚。

與醫師充分討論後，他們決定立刻剖腹產。手術過程中，婦產科醫師赫然發現寶寶的臍帶發生過度螺旋，影響了臍帶血流，使得寶寶有輕微缺氧的現象。幸虧芷伶發現得早並搶救得宜，才避免發生憾事。

臍帶結構一般包含了2條臍動脈、1條臍靜脈，以及包圍在血管周遭的豐厚結締組織。由於結締組織富含彈性，因此能確保臍帶血流不受胎兒肢體的壓迫而中斷。然而，當有臍帶過長或過短，多圈纏繞、打結、脫垂，或是過度螺旋等狀況發生時，臍帶血流仍有可能因此受阻，進而造成胎兒死傷，一般稱為「臍帶意外」。

臍帶過度螺旋是最難診斷的臍帶意外之一。一旦發生，不僅胎兒窒息的風險將上升為4倍，胎兒體重過輕的風險也將上升2倍。據統計，臍帶意外約占死產原因的5%-10%。

雖然超音波的應用能協助醫師診斷潛在的臍帶意外，但現今醫療科技仍然無法讓胎兒從重重臍帶中「解套」。不過被診斷有「胎兒臍帶繞頸」的孕媽咪們也無須驚慌，只要平日多注意腹中寶寶的胎動，按時規律產檢，並密切觀察待產時的胎兒心跳變化，相信仍能平安產下期盼已久的健康寶寶。

（作者為高雄馨蕙馨醫院婦產科主治醫師）

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