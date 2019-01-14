衛福部擬修法 取消健保停復保

2019-01-14

〔記者林惠琴／台北報導〕旅外國人回台使用健保屢掀爭議，相關的停復保規定被多次討論，衛福部健保署近期研擬草案，未來除了失蹤人口、因公駐外政府人員、遠洋漁船人員外，其餘例如留學生、僑民等，將不可再辦理停保，一律得繳交健保費才可使用健保資源。

失蹤、駐外、遠洋漁船人員除外

根據健保署統計，每年短期回台復保又停保約八萬人，花費健保資源超過二．八億元，其中，約六．八萬人與藝人黃安一樣，經戶籍地公所以無職業身分投保，每月自付健保費六成、僅七四九元，其餘四成、五百元由政府負擔。

事實上，針對健保停復保規定，去年就有立委提案修法，最後定調除了失蹤人口、因公駐外政府人員、遠洋漁船人員外，其他人士取消適用停復保規定，現仍待朝野協商尚無下文。

健保署專委盧麗玉指出，近期也有立委持續關心該議題，健保署著手研擬「全民健康保險法施行細則」修正草案，現已送至衛福部審議，待審議通過就可送進行政院、立法院討論，期待透過調整停復保規定，讓健保資源使用更合理化與公平化。

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