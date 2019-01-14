各級醫院 早有跨院所合作

2019-01-14

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部研擬針對婦產科試辦開放醫院制度並提供補助，其實現已有院所將開放醫院的作法應用於腎臟科、骨科等其他科別，除了醫院與診所合作外，也有大小醫院、同層級醫院的合作模式，為擴大分級醫療再推一把。

台灣社區醫院協會理事長謝武吉表示，他將不同院所的合作定義為「半開放醫院」，其一是醫學中心、區域醫院醫師到地區醫院駐診或手術，大醫院醫師可將病人帶到小醫院，不只可使大醫院達到健保署要求的門診減量，小醫院也成功增加病人、維持營運；對患者來說，跟著原醫師移動較安心，掛號費、部分負擔可減少。

腎臟、骨科等先推半開放

謝武吉指出，其二是地區醫院與基層診所合作，將醫院設備或人力開放診所醫師使用，診所醫師有檢驗或檢查，甚至手術室需求時，可將病患帶到醫院執行。其三則是腸胃科、婦兒科、骨科等不同專科的地區醫院，彼此可互相支援駐診。

謝武吉以高雄市愛仁醫院為例，目前有醫學中心的腸胃科、免疫風濕科、骨科醫師駐診，成功增加到院患者人數，且因應假日開診的人力需求，與腎臟科、骨科診所合作，由診所醫師到院看診。「但這種跨院所的合作，可能涉及醫師與醫院的拆帳狀況，還有醫師適應問題有待克服。」

中華民國診所協會全聯會理事蕭敦仁也指出，開放醫院在國外行之有年，診所醫師可能受限設備或人力不足，無法提供部分服務，醫院資源則可能有閒置時段，兩者結合可達「人盡其才、物盡其用」的效果。

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