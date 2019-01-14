偏鄉醫師：缺乏婦產科診所才是癥結

2019-01-14

〔記者邱芷柔、花孟璟、陳賢義、方志賢／綜合報導〕少子化危機日益嚴重，衛福部研擬「開放醫院」制度，讓「產檢到接生都同一位醫生服務」，偏遠地區醫師普遍認為，立意良好，但偏鄉缺乏婦產科診所才是癥結。

小診所投入婦產科意願不高

屏東衛生局長李昭仁表示，接生需大量醫護人力、生產時間不確定性高，都讓小診所投入婦產科意願不高，「開放醫院」可降低診所醫師養產房成本，對都會型地區有相當大助益，但以屏東縣現況，許多偏遠地區的孕婦，懷孕後就到屏東市區甚至高雄市的大型醫院產檢，並在預產期提前進住待產，主要原因在於屏東偏遠地區本身就缺乏醫師進駐，開放醫院立意良好，但能有更多婦產科醫師配置到屏東，才能真正解決地方問題。

台東縣衛生局副局長陳信憲則表示，這個案子以前談過了，結果偏鄉的醫生沒有人有意願，主要是開業醫生年紀大了，沒體力應付廿四小時待命。

花蓮縣衛生局也說，未加入衛福部的試辦計畫，主要是偏鄉並沒有婦產科診所。花蓮一年二千多位新生兒，有七成都在花蓮市的門諾醫院接生，中南區無婦科診所，使得「開放醫院」制度在花蓮有困難。

花蓮南區診所醫師說，雖然玉里鎮的北榮玉里分院有婦產科醫師，但許多花蓮南區產婦還是寧可千里迢迢去花蓮市產檢、生產，偏鄉診所醫師要介入這塊不容易。

高雄市衛生局醫政科長莊輝同表示，衛福部推動「開放醫院」制度，高雄市立大同醫院去年七月已由泌尿科試辦，與泌尿科基層診所合作，開放醫院醫療設備給診所醫師使用，未來也可推動到婦產科。

孕婦：立意良善 但須做好訓練

高雄市陳姓孕婦表示，這項制度立意良善，但她比較擔心，診所醫師能否熟悉醫院的醫療設備，必須事先做好訓練，以確保生產過程平安順利。

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