衛福部推「開放醫院」婦產科試辦補助1萬／診所產檢、醫院接生 同一名醫師包辦

2019-01-14

〔記者林惠琴／台北報導〕去年新生兒僅約十八萬人，創下八年新低，少子化危機嚴重，為提供更完善的生產制度，衛福部研擬推行「開放醫院」制度，更優先鎖定婦產科診所與醫院合作，每案將補助一萬元，由診所醫師為孕婦產檢、但可跨院利用醫院設備接生，讓準媽媽從產檢到生產均由同一位醫師負責更放心。

落實分級醫療、跨院資源共享

「開放醫院」概念是將醫院手術室、檢驗或檢查設備，以及護理師或藥劑師等人力，開放給診所等其他院所醫師帶著病人到院使用，有助改善醫療院所人力不足等問題，也更落實分級醫療、跨院資源共享。

衛福部統計，婦產科是國內醫師人力老化最嚴重的科別，近年平均年齡五十幾歲，高於內外科、兒科、急診科等其他科的四十幾歲，甚至部分地區出現沒婦產科醫師可接生的現象。

台灣婦產科醫學會秘書長黃閔照表示，目前國內執業婦產科醫師約二千六百人，其中約一千二百人曾接生，但有四百人一年僅接生一、兩名新生兒。

黃閔照指出，一家婦產科診所每月至少要接生二十名新生兒，才能維持產房人力、設備等運作成本，有些地區一年只有一、兩名新生兒要接生，診所不想空養產房而不願再接生。

為此，衛福部仿效美國「開放醫院生產共同照護制度」，研擬針對有意參與的診所醫師補助一萬元，由診所醫師在診所提供產檢，再到醫院接生，讓準媽媽從產檢到接生均由同一醫師包辦。

健保給付生產費 醫院與診所拆帳

醫事司長石崇良強調，除了診所較近的地利因素，部分孕婦認為在診所產檢可獲較高隱密性、較佳的感染管控，但生產過程在醫院可以有較充足設備、人力，萬一有緊急狀況較能應變，若院所合作，產檢到接生都是同一醫師負責，產婦及小孩都可在更周全環境下生產。

石崇良認為，除了健保將給付醫院一筆生產費用，可能由醫院與診所醫師自行拆帳外，衛福部正規劃每案另對診所醫師補助一萬元，已協調各縣市衛生局進行院所媒合，會選擇確定回報有需求的地區展開試辦，若試辦順利，未來這筆補助也可能直接納入健保給付範疇。

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