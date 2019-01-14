學童領餐、睡街頭 體驗街友生活

2019-01-14

〔記者陳心瑜／新北報導〕街頭是最好的教室！雙北市十六名小學生十一日放學後，背著睡袋和簡單的行李，到捷運站、夜市體驗街友的生活，入夜就睡在公園旁，讓學童深刻體會到自食其力的不易，「以前吵著要吃大餐，很不應該」，還計畫要改善街友的工作環境。

街頭是最好的教室 體會珍惜

這十六位小學生是共學團「心田優遊學園」成員，來自雙北各區的小學，心田優遊學園和人安基金會新北平安站共同規劃「幫街友回家計畫」，兩年來探訪街友、問卷調查、寫企劃書給企業、協助街友就業，鼓勵街友自食其力、找到回家的路，或為已經「脫遊」的獨居長輩送餐和大掃除。

心田優遊學園創辦人張可彤說，這次三天兩夜的活動讓孩子直接深入街友生活，第一夜先在新北平安站和其他街友一起領晚餐、露宿街頭；第二天儘管睡不飽，仍須至饒河夜市、龍山寺和各大捷運站，賣雜誌、舉牌和賣文創品，孩子必須賺得足夠收入，才有錢買晚餐。

人安新北平安站站長程郁盛說，學童一開始都覺得很新鮮，直說可以不洗澡真好，但接著被街上的光亮、噪音吵得難以入眠，還要擔心被驅趕，隔天還是得起床賺錢，體會到街友的無奈和辛酸。

一名舉牌組的小學四年級男同學，一開始因為被白眼、被行人嫌擋路，相當氣餒「為什麼對我白眼？」街友廖大哥則鼓勵，這是常有的事情，做自己該做的事情就好。

家長楊小姐說，她因不放心而到場「探班」，竟看到警察前來關切，原來是有熱心民眾檢舉「童工」，孩子被嚇得大哭，經過家長和老師解釋後，警察還彎下身安慰孩子，「你們做的是對的事情，不用害怕」，經過這段插曲，孩子更加堅定地投入工作。

程郁盛說，學童回家分享心得，讓家長對街友印象改觀，也希望能從小教育學童關懷有需要的人，幫助弱勢翻轉處境，同時更珍惜自己的家庭。

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