彰縣校長大翻盤 全校協籲縣府恢復

2019-01-14

〔記者吳柏軒、張聰秋／綜合報導〕彰化縣去年底辦理國中小校長遴選並公告結果，十七名校長原訂二月一日交接，不料新任縣長王惠美上任後卻全部翻盤，掀起教育界譁然；全國中小學校長協會昨表示讓人「傻眼」，呼籲彰化縣應速恢復公告，維護中小學校長依法是遴選制而非縣市首長派任的基本權益，新縣長撤銷的行政處分，除將衍生信賴利益損害賠償的問題，恐也會有行政訴訟問題。

新任縣長上任後翻盤，彰縣府遴選委員會日前指出銓敘部公告大選前「人事凍結」，所以行政有瑕疵，決議七月重辦遴選。但彰縣說法遭銓敘部駁回，十日已行文教育部和彰縣說明，校長根本未經銓敘部的銓敘任用程序，校長應屬教育人員，並不適用公務人員任用條例，亦即無選前人事凍結問題。

說停就停 對教育界傷害很大

全校協比喻，此案有如中小學版的台大校長遴選「管案」翻版，國民黨曾批評台大選出校長無法上任是政治介入教育，依法遴選的中小學校長們，也應比照台大准予上任；全校協強調「教育非兒戲」，不能因政黨輪替，新縣府就不埋單，「說停就停，對教育界傷害很大！」

全校協主張，彰縣應立即恢復原已公告並獲遴選校長二月一日上任，以維護全國中小學校長是「遴選」非「派任」的基本權益，並維護相關學校校務正常運作。

彰化縣政府教育處長陳逸玲表示，改到今年暑假七月底重新辦理遴選，是彰化縣國中小校長遴選委員會合議做出的決議，校長們最關心權益問題，縣府最快今、明兩天會召集人事、法制等相關局處室開會討論，保障校長權益不受損。

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