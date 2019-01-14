降落費優惠 新南向航空市場成長12％

2019-01-14

減收2成 去年載客數破1140萬人次 民航局決延1年

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣搶攻新南向航空市場，去年祭出降落費優惠措施，全年載客數大幅成長十二％，總計超過一一四○萬人次，並有七千多架次適用優惠，顯見成效。民航局決議今年延續優惠，飛航新南向航線的航班減收兩成降落費，吸引業者飛台。

振興觀光 年底前飛花東全部免收

另外，配合政府振興花東地區觀光政策，民航局今年也持續提供優惠，鼓勵航空公司增花蓮、台東航線或航班，今年底前飛往花蓮、台東全部免收降落費。

新南向增近2千架次 高雄機場最多

民航局配合新南向政策，鼓勵飛航新南向國家航線，去年起實施為期一年的降落費優惠措施，減收二十％，成效良好，因而預告修正相關辦法，決定再延續一年。

另為鼓勵航空公司增加桃園、松山以外航線、航班，民航局也加碼，飛往高雄、台中機場的新航線或增加班次，三十班以下減收五成降落費、七十班以下減收七成、七十一班以上則全免；其他國內機場則全免。

去年截至十一月，新南向航班總計五．八萬架次，載客逾一一四○．五萬人次，較前年同期大增十二％；其中以桃機最多，但在降落費優惠下，其他機場也顯著成長，載客增逾卅二萬人次。

民航局統計，去年共計七三七五架次適用優惠，較前年增近兩千架次，尤以高雄增加最多；且新南向整體載客率達七成七，表現不俗，航空公司可望更有意願增開航線航班。目前新南向共二十三個航點、三十二條定期航線。

去年新增新南向定期航線包括紐西蘭航空開航台北—奧克蘭、越捷航空開航台中—越南河內、泰亞航與長榮航空均開闢台北—清邁航線；菲亞航則開航高雄—馬尼拉與桃園—克拉克、全亞航開航高雄—吉隆坡。

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