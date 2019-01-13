國中小校長遴選不算數 彰化前後縣長槓上

2019-01-13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣長換人做，國中小校長遴選不算數，引發各界反彈。彰化縣長王惠美昨天表示，一切依法行政，尊重遴選委員會，不會影響校長權益；前任縣長魏明谷則反擊，二○一四年卓伯源在卸任縣長前十四天公告校長遴選結果，他予以尊重，如今在卸任前廿一天循前例辦理校長遴選，王卻說不算數，這是不適當的。

魏明谷轟作法不適當 王惠美︰依法行政

王惠美前天未針對校長遴選發言，昨天參加活動時表示，彰化縣府一向依法行政，她尊重遴選委員會決定，所有校長的年資或是相關權益都不會受影響。

魏明谷昨日強調，應讓教育歸教育、政治歸政治，去年縣府辦理校長遴選作業時，曾請示教育部，符合相關規定，王縣長的做法沒有尊重遴選委員會，沒有尊重參與遴選的校長，不好也不適當。

前副縣長林明裕是基層教師出身，也曾任彰化縣教育處長，對於這次校長遴選的大地震，他在臉書寫下「王縣長，善良是需要學習的」。

林明裕表示，目前全國有彰化縣、新竹市是一年辦理兩次校長遴選，他認為這是好的，因為如果一年只辦一次，都在六、七月辦理，一次要調動六、七十所學校，幅度可能過大。寒假期間校長調動，主任等人事大多是延續的，新任校長可以有時間了解校務，對校務推動來說更順暢。

他認為，新縣長上任就說前朝遴選結果不算數，是對法制的不了解，除非遴選過程有違法，不然程序既然已經走完，就該如期監交，就算要改為一年一次，也要先修改規定，「變革可以，但不能操之過急」。

林明裕強調，校長遴選不算數，影響的不只是參與遴選校長，受害的是所有師生，原本要換校長的學校，校長留任原校回歸教師身分，再以教師身分來代理校長，「名不正，言不順」，勢必影響下學期校園運作，賠上的是學子的受教品質。

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