提早篩檢肌少症 降高齡退化風險

2019-01-12

文／林小琬

近年來，老年人罹患肌少症的問題越來越被重視，隨著年紀漸長，肌肉的強度及功能慢慢減退，台灣老年人口比率越來越高。

肌少型肥胖症 失能風險增

◎肌少症對健康之影響包含3方面：

●肌肉力量減少，核心肌群弱，常彎腰駝背，肩頸痠痛，下背痛，人顯得無力、疲倦、步態不穩，因此較易跌倒、增加失能的風險。

●肌肉與身體的新陳代謝，例如人體蛋白質的儲存、調整血糖的代謝等有關，加上老年人熱量燃燒少，易累積脂肪發胖，增加「三高」（高血壓、高血脂、高血糖）的風險。

●老年人若同時存在肥胖與肌肉不足時，稱為肌少型肥胖症，更容易引起心血管相關疾病、代謝症候群、骨質密度減少等問題，增加老人失能，以及死亡率上升。

目前針對肌少症的檢查方式為使用雙能量X光吸收儀進行全身性的檢測，且透過行走測量測試者的步伐速度及平衡感，透過握力器檢測慣用手的肌力強度。

肌少症的初期為肌肉質量已經開始下降，但尚未影響肌力或肌耐力，嚴重的肌少症則為肌肉質量流失且同時合併有肌力和肌耐力的下降。

面對快速高齡化的台灣社會，肌少症對高齡族群有很多健康上的影響，若能提早篩檢肌少症，積極調整飲食及運動，將可延緩失能，提高生活品質，降低死亡率。

（作者為聖保祿醫院社區健康科護理師）

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