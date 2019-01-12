唇癌腫如臭香腸 動脈注射化療治癒

2019-01-12

記者黃旭磊／高雄報導

我國女性罹患口腔癌比例較男性低，卻有患者罹患下唇腫瘤，外觀腫脹且有惡臭，幸經動脈注射化療，免切除復原。

罕見50cm²下唇巨瘤

42歲、住在台北的曾小姐，2013年下唇出現1顆小腫瘤，她不以為意，沒想到腫瘤竟然越長越大，2年內患部腫脹面積超過50平方公分，不僅局部潰爛且有惡臭，狀似臭香腸、腐爛樹瘤，到高雄市立聯合醫院腫瘤外科接受動脈注射化學療法，未進行切除，6天後完成療程。

高雄市立聯合醫院腫瘤外科主治醫師沈茂昌表示，動脈注射化療是在患者兩側耳朵前方的淺顳動脈放置導管，輸至外頸動脈，術後隔天給藥，利用可攜式小型幫浦每天24小時持續注射Methotrexate（滅殺除癌錠）50mg，同時給予口服解毒劑，保護正常組織，注射6天白血球開始下降停藥，沒有產生副作用。

化療免動刀 未破壞顏面

曾小姐接受治療後，下唇腫瘤快速萎縮，2個月後完全消失，門診追蹤3年半未再復發，醫療團隊認定痊癒，她昨天特別返院感謝沈茂昌等醫療人員的治療。

曾小姐說，就診前2年到處求醫，有醫師建議廣範圍切除下唇腫瘤，再取大腿皮膚補上，但她害怕顏面被破壞未接受，另類療法也沒效，感謝高雄醫療團隊採取注射化療，在恢復過程中，咀嚼功能幾乎未受影響。

高雄市立聯合醫院院長張宏泰說，健保有給付手術和藥物費用，患者無需擔心醫療費用，而根據高雄醫學大學從1978年起統計，此項治療對晚期口腔癌治療有效率超過8成，同時口腔癌患者的顏面外觀及口腔功能幾乎沒有影響。

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