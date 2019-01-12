鋒面來了 好天氣掰了／北台濕涼、中南部溫差大

2019-01-12

〔記者楊綿傑、俞肇福／綜合報導〕天氣將再變！中央氣象局預估，今受東北季風增強及鋒面影響，北部、東半部降雨機會增高，溫度也將下降，最低十六度，整天濕涼，恐一路持續到下週四；至於中南部天氣仍相對穩定，但須留意早晚溫差大。

氣象局預報員陳建安說，今天上午鋒面通過，下午東北季風增強，北部、東半部雲量變多，降雨機率提高，影響直到下週四，下週五東北季風開始減弱。至於中南部不受影響，仍然是多雲到晴天氣。

受擴散條件較差影響，昨傍晚南部多處空品監測站出現警示燈號。氣象局昨晨也對離島連江縣發布「濃霧特報」，馬祖南竿、北竿兩處機場能見度都不足，導致台、馬空中交通大亂，共取消十三航次。今天受鋒面影響，馬祖地區仍有局部的霧或低雲會影響能見度，班機能否在馬祖起降還有變數。

氣溫方面，昨天低溫大約在十八至廿一度，陳建安說，鋒面及東北季風影響後，北部低溫下降到十六至十七度，其他地區十七至十九度。至於高溫部分，昨天北部約廿六度，今天起會下降到廿度左右，花東下降一、兩度，約廿五至廿六度，中南部仍有廿七度以上。

北海岸、東北角與宜蘭 可能有大雨

總體來說北部、東半部天氣不佳，但陳建安分析，下週四前，東北季風的影響程度有強有弱，下週一、週二稍弱，下週三、週四比較強，北部、東部雨區會變大，甚至基隆北海岸、東北角、宜蘭地區還可能有大雨，提醒民眾留意。

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