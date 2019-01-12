兩岸春節加班機開賣 總數逾500班

2019-01-12

〔記者陳宜加／台北報導〕今年兩岸春節加班機開賣，民航局規劃，加班期間為一月廿二日起至二月十九日，目前總計五二八個班次；其中，國籍航空共申請一○九班、中國籍航空四一九班，兩岸加班機總數超過五百班、運能超過過去兩年，恢復一○四年的水準。

運能逾前2年 恢復104年水準

民航局表示，目前各家業者已申請的加班機，我方均已核復，國籍航空共三家申請一○九班、中國籍航空共八家申請四一九班，循例加班機總量不予限制，僅中國部分繁忙機場有上限，上海浦東二三八班、杭州四十二班、深圳廿七班、廣州廿三班、北京十三班。

華航宣布，一月廿九日起至二月十二日，增開桃園─廣州八班、桃園─深圳八班，即日起率先開賣。長榮航空也表示，一月廿六日起至二月十八日，分別增加往返桃園─浦東共廿九班、往返高雄─浦東七班，即日起開放訂位。

去年兩岸春節加班機受M503爭議影響，民航局祭出反制措施，「暫不核准」東航、廈航申請，最後兩家業者取消加班機，今年確定核復。東航加開一一三班，包括台北─上海、台北─合肥、台北─南京、台北─常州、高雄─南京、高雄─無錫，十日起開賣。廈航加開四十九班，包括桃園─廈門、桃園─福州、桃園─泉州、桃園─杭州、桃園─長沙、高雄─廈門、高雄─福州，昨起開賣。

國籍航空加班機將循往例，紅眼航班票價不超過年票六折，非紅眼航班的杭州、無錫、寧波、深圳不超過八五折，其餘航線不超過七折；旅客量最大的上海、北京，則不得超過一．五萬元與一．七萬元上限。

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