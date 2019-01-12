原民銀髮伴侶 安寧病房完婚

2019-01-12

相知相惜20餘年但未婚

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕「不留下遺憾！」阿美族原住民王金泉，中年時認識同族黃月花，相知相惜廿餘年但未婚。王金泉去年被診斷出肝癌，病情擴散，住進羅東博愛醫院安寧病房；黃女鼓起勇氣向王「求婚」，兩人決定共結連理。前天在醫療團隊協助下，王金泉繫著氧氣鼻管完成結婚儀式，大聲對著黃月花喊出「我願意」，感人畫面讓醫療團隊紅了眼眶。

不留遺憾 新娘求婚、新郎喊我願意

六十六歲男子王金泉，在四十歲時遇到生命中另一半、現年六十三歲的黃月花，兩人相伴廿餘年，去年七月王金泉被博愛醫院確診罹患肝癌，癌細胞迅速轉移到肺和其他器官，一月初轉入安寧病房，不再積極治療降低身體痛苦。

王金泉與黃月花想要結婚的夢想一直未完成，眼見王病情惡化，黃月花前天鼓起勇氣向王金泉「求婚」，決定在另一半的生命尾聲，於安寧病房完成結婚大事。醫療團隊接獲這項「超級任務」，立刻動員準備，短短一個上午，為銀髮新娘梳化換裝，並聯繫家屬、布置場地。

助圓夢 醫療團隊快速完成超級任務

穿上帥氣西裝的王金泉與披上雪白嫁裳的黃月花，在醫療團隊及親友一人一束鮮花的迎接下，步入安寧病房附設的小教堂，在牧師面前交換戒指。王金泉繫著氧氣鼻管、幾乎無力說話，仍費勁大喊：「我願意！」因為阿美族為母系社會，黃月花爽朗說：「這一次婚事由我做主！」

黃月花說，婚事延宕太久了，不管王金泉怎麼想，但她不想留下遺憾，還好王金泉最後答應她的求婚，完成夢想。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/