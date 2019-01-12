客運司機轉護理 救回休克跑者

2019-01-12

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科大在職專班護理系二年級學生吳家銘原擔任客運司機，後來轉行從事救護員工作，在全方位救護保健活動協會擔任志工一年多，上月擔任通霄濱海馬拉松救護志工，一名跑者中途昏迷沒有呼吸心跳，情況危急，他馬上參與急救強迫給氧，並護送到醫院，讓對方度過危險期。協會寫信到校讚揚他的南丁格爾精神，吳家銘低調表示：「這是應該做的事，救人一命真的很開心！」

卅三歲的吳家銘說，大學原本念理工科，畢業後開客運車載客，對護理一竅不通，某次和同事結伴出遊，有同事身體不適，突然在面前倒下，當下他不知所措，幸好同行者有人會急救，讓同事撿回一條命，他也因而體悟緊急救護的重要性，工作七年後決定重回學校念護理。

參與救人「是最棒的嘉獎」

目前吳家銘一邊念書、一邊從事救護員工作，每個禮拜兩天回到學校上課，遇到緊急救護較能做出正確判斷。

吳家銘表示，上月他在濱海馬拉松當志工、協助救護工作，突然接獲通知，指一名陳姓跑者在十七公里處昏倒，他搭救護車前往事故處，看到一名跑者正在替昏倒的患者施行ＣＰＲ，馬上接手給予氧氣急救、電擊，當患者恢復自主心律後，搬運上救護車送醫。

救護車上還有另一位志工，沒想到，途中患者二度停止心跳，兩人馬上再ＣＰＲ急救，同時進行靜脈注射，進階呼吸道給氧，一路護送到苗栗大千醫院由醫護人員接手，初步搶救後恢復自主呼吸，開刀後救回一命，現在患者已經可以開口說話。

吳家銘說，當天情況真的很緊急，如果沒有跑友、志工聯手急救，可能救不回患者，再延遲一點，恐怕患者會因缺氧而成為植物人，很開心自己能參與救人，「這是最棒的嘉獎」。

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