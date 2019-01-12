豬農不收廚餘 雲林清潔隊員喊苦

2019-01-12

〔記者林國賢、游太郎、簡惠茹／綜合報導〕去年底，雲林縣開出第一槍宣布縣內全面禁止廚餘養豬，花蓮縣和金門縣十日也跟進宣布禁止，並以廢清法開罰。不過雲林縣陸續出現清潔隊人力難調度、學校反映週三清潔隊不收廚餘，廚餘處理成問題等。

農委會副主委黃金城表示，農委會的立場仍是分階段處理，要求廚餘養豬場期限內登記申請蒸煮設備，不然就轉型或退場。

雲林縣環保局表示，全縣每天約六十噸生、熟廚餘，生廚餘送台塑再生做有機肥料，熟廚餘則瀝乾水份後焚化，去化並無問題。不過，雲林縣多數學校廚餘大多以鄰近養豬場回收為主，廚餘禁養令一出，豬農不再協助處理，令學校相當頭大。

少了標售金 還增加工作量

有公所清潔隊表示，以往廚餘透過標售，每年都可為公所增加三、四十萬元收入，現在不僅錢沒了，還要增加人力到學校等單位協助處理廚餘，工作量增加，原本捉襟見肘的人力調度更困難，希望縣府能研擬配套措施，避免廚餘處理政策影響其他垃圾處理。

一名學校人員說，學校每天約產生五十公斤廚餘，豬農上週告知學校，無法再回收廚餘，雖然清潔隊同意下週一開始協助處理，但週三不收廚餘，廚餘放置恐成問題。雲林縣環保局長張喬維表示，已請清潔隊接手處理各學校廚餘；至於公所損失收入，會研擬配套協助。

花蓮縣政府十日也宣布禁用廚餘飼養豬隻，預計有十天緩衝期。由於週三各鄉鎮市清潔隊例行不收垃圾，將要求各鄉鎮市公所進行家戶及小吃攤宣導，將廚餘放置收集。

花蓮縣農業處長羅文龍說，農業處已和縣內十五家廚餘養豬戶溝通，並取得同意，配合轉用飼料差額補貼及自願性退場補助措施，將所有豬場轉型為飼料飼養。

「保台豬、禁廚餘」抗議取消

超過五百名豬農原計畫一月十七日北上抗議，要求立禁廚餘養豬，昨達成協議，決定取消北上抗議；「保台豬、禁廚餘」活動發起團體台灣養豬青年聯盟認為，農委會要求廚餘養豬場在期限內轉型，已完成階段性任務，是否抗議，待新閣揆上任後再決定。

台灣養豬青年聯盟理事長郭嘉育表示，這段時間的確看到農委會的努力和誠意，禁止廚餘養豬需要環保署儘快提出廚餘去化的方案，希望農委會扛起責任好好協調，不要讓廚餘去化產生亂象。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/