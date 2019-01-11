過期奶精混裝再賣 業者10萬元交保

2019-01-11

〔記者黃建華、方志賢／高雄報導〕高雄檢調會同高市衛生局破獲不肖業者將逾期奶精混充有效期內的奶精，重新包裝販售給早餐店、飲料店，專案小組共查扣有疑慮奶精八四四一公斤及帳冊，涉案柯姓業者訊後以十萬元交保候傳。

雄檢去年底接獲衛生局通報，有不肖業者涉嫌將過期奶精與效期內奶精混合重新包裝後對外販售，辦案人員循線在柯姓業者苓雅區的辦公室及橋頭區工廠等共四處搜索，查扣有效期限有疑慮的奶精共八四四一公斤及帳冊等物。

辦案人員發現柯涉嫌指示員工將逾期奶精混摻效期內的奶精重新包裝，製成二十五公斤及一公斤裝之「AAA奶精」、「荷蘭奶精」、「玫瑰奶精」等商品，商品外包裝上打印新的有效期限後，販售給餐飲店、早餐店、飲料店、KTV等卅多家下游業者，共計銷售總量為二五一三公斤。

到案工廠主任、員工坦承公司販售之奶精商品，確有混摻已逾有效期限奶精情事，柯姓負責人涉犯刑法詐欺、偽造文書、食品安全衛生管理法製造、販賣逾期食品等之犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知以十萬元交保，其餘等六人均請回。

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