獎勵停用廚餘養豬 農委會︰到3月底

2019-01-11

防堵非洲豬瘟 盼豬農體諒及共同防疫

〔記者謝武雄、蔡宗勳、王善嬿、簡惠茹／綜合報導〕非洲豬瘟令人聞之色變，廚餘養豬被視為防疫漏洞，台灣養豬青年聯盟等團體串聯十七日到農委會抗議，聯盟理事長郭嘉育昨遞交陳情書給農委會副主委黃金城，要求全國即刻終止廚餘養豬。黃金城表示，非洲豬瘟疫情防堵採分階段處理，先邊境嚴防管制處理，再由外而內防疫，停用廚餘養豬獎勵措施執行到三月底。

分階段防疫 先邊境嚴管再外而內

黃金城說，國內一千五百五十五戶廚餘養豬戶，已提出輔導改用飼料補助及離牧退場的配套措施，相關經費都準備好了，他呼籲豬農能相互體諒及共同防疫。

青年豬農 盼全國即刻停用廚餘養豬

青年聯盟等豬農團體不認同農委會分階段處理廚餘養豬的政策，憂心禁用廚餘養豬出現一國多制，郭嘉育表示，這段期間有看到農委會處理的誠意及措施，是否北上陳抗，內部還在討論中。

廚餘並非非洲豬瘟唯一感染途徑，農委會副主委李退之再次強調，萬一發生國內疫情，會即刻禁用廚餘並轉用飼料養豬，政府也有妥善退場機制及完整輔導計畫。使用廚餘的養豬戶轉用飼料，每頭豬隻可領取專用飼料費二千二百元，選擇退場則另有計算方式，會針對豬舍面積、設備給予補償，領取退場補助的養豬場，十年內原場地不得從事畜牧生產。

桃園市昨舉辦非洲豬瘟緊急防疫模擬演習，桃園市長鄭文燦表示，因應非洲豬瘟可能的疫情，進入養豬產業轉型與廚餘去化準備，所有防疫演練都按照ＳＯＰ進行。

桃園每日回收150噸廚餘 提3處理備案

鄭文燦表示，台北市、新北市都有大量廚餘在桃園市處理，桃園市環境清潔稽查大隊一天大概回收一五○噸廚餘，針對廚餘去化會有妥善規劃，市府將申請設置堆肥場、污水處理廠或化製廠等三個處理備案，農委會會採取全國一致政策。

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