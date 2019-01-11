基隆輕軌有譜 核定後最快6年完工

2019-01-11

可行性報告過關 敲定四軌化 春節後可招標規劃

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕基隆輕軌有譜了！

行政院九日審查同意基隆輕軌可行性報告，確定將朝四軌化方向執行，交通部官員表示，預計農曆春節過後就可啟動招標作業進入正式規劃，預定規劃時間需一年，完成環評後就可動工，規劃案核定後，最快可六年完工，估計台鐵台北往返花東運能可增加一百二十％，可有效改善尖峰時段花東運能不足情況。

規劃時間需1年 環評後就可動工

基隆輕軌多使用台鐵路線，停靠站也大多相同，目前大致規劃由台鐵局負責營運，起訖站仍為基隆與南港展覽館，未來若有延伸至南港站的需求，可由台北市政府再提出；基隆端則視未來旅運智慧大樓興建後的需求，基隆市政府同樣可決定是否要進行延伸。

多用台鐵路線 起訖站為基隆與南港展覽館

行政院前日審查同意後，鐵道局將依審查意見修正報告，上網公告。根據可行性研究報告，未來八堵︱南港展覽館間，基隆輕軌每五分鐘可發一班車，若基隆︱八堵間都用輕軌列車，台北往基隆也全都用輕軌列車行駛，基隆︱南港展覽館間可有每小時十二班車服務水準，有效改善台鐵南港︱七堵瓶頸路段。

目前台鐵南港︱七堵區間行駛列車，除基隆往返台北、新竹、苗栗區間車外，還須行駛西部、東部幹線長程對號車；尖峰時段單向每小時已開出十班車，台北往返基隆、花東各需五班車，幾乎已達路線容量上限，使得台北往花東地區即便有車可調度，也沒路線能夠增班。

未來輕軌建設完畢後，八堵︱基隆間兩軌，將分一軌給輕軌使用，另一軌由台鐵做單軌雙向運轉輕軌，屆時輕軌每小時可以開四班、台鐵三班，原本往基隆的兩班容量，就能移轉給花東使用。

通車後 台鐵台北往返花東運能可增120％

若全面行駛輕軌進入基隆，等於單向十班車都可開往花東，搭配汐止站配置調整、號誌與營運策略優化，可提升至每小時十二班，台鐵台北往返花東運能可增加一百二十％。

基隆輕軌路線與資訊

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