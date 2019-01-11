學測首度選考 報考自然科少2.6萬人

2019-01-11

〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學測即將在二十五日登場，今年首度改採「選考」而非五科全考，大考中心最新統計，今年總計十三萬八千多名考生中，報考自然科僅十一萬一千多人，有二萬六千多人放棄選考，社會報考則僅十二萬四二二七人，五科全考減到十一萬八千多人。

偏人文或理工更明顯 跨組升學可減

大學招聯會分析，預計逐年選考將會更趨明顯，未來考生會更加選擇要偏人文或偏理工，希望過往跨組升學的現象可以減少。

因應十二年國教更強調適才適性，大學招生考試今年首推新制，大學招生對學測科目採計由最多五科改為上限四科，大學學測也由國文、英文、數學、自然、社會五科全考改為選考制，考生可視大學採計需求自由選擇考科。

相對於一○七年有十三萬六四六五人五科全考，大考中心統計，今年各考科報名人數都出現下降，國、英、數等有十三萬六千到十三萬八千人報名，但社會報考人數僅十二萬四二二七人，自然更剩十一萬一七七五人。

招聯會綜合業務組組長王盛麒認為，選考可讓考試壓力減少，常有家長抱怨孩子對自然科沒興趣，為了學測被逼著念，未來逼迫情況應會改善。

學測表格

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