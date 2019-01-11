台大名醫陳昆鋒 爆10篇論文造假

2019-01-11

〔記者簡惠茹、吳柏軒、吳亮儀、林曉雲／台北報導〕台大又傳論文造假弊案！

科技部去年初調查認定，台大醫院主治醫師陳昆鋒有十篇論文涉及造假，重懲停權十年，陽明大學教授蕭崇瑋參與合著論文也被認定造假，停權五年。其中更牽扯出陽明大學去年同意蕭崇瑋升等教授，但升等論文就有兩篇涉假，陽大一度調查卻認為蕭未造假，教育部已要求陽大重做調查，如造假屬實，將追回蕭的教授升等資格。

台大醫認涉假 未公布也未通報科技部

二○一六年台大教授郭明良遭國外學術網站踢爆多篇論文涉造假，重創台大學術聲譽，參與合著論文的前台大校長楊泮池雖調查未涉假，但也請辭下台。如今又遭爆台大在同一年還有台大醫師也論文造假，更使台大學術誠信蒙塵。

現年四十九歲的陳昆鋒專精抗肝癌標靶新藥研究，是台大醫院重點栽培醫師。但科技部昨證實，科技部學術倫理委員會於二○一七年五月接獲檢舉啟動調查，去年一月認定陳於二○一一年到二○一六年間有十篇論文涉造假，決定重罰十年停權處分，追回六十八萬元研究補助費。

而蕭崇瑋是其中五篇合著者，科技部也認定涉造假，重懲停權五年並追討卅二萬五千元。

蕭的升等論文涉假 教部要校方重查

台大醫院昨坦言，院方早在二○一六年就已主動調查、確認陳有論文造假，追回獎勵金並要求五年不得申請研究案，陳是台大重點栽培「研究型」醫師，發生此事「非常失望」。但據了解，台大醫院未對外公布，科技部也未獲台大告知，是接獲檢舉才啟動調查。

更離譜的是，科技部前年啟動調查，曾向陽明大學調閱資料，並於去年一月確認蕭崇瑋也涉假。但陽大卻於去年初、幾乎同時通過蕭升等教授。

陳指認知有落差 蕭提行政救濟

陽明大學昨指出，科技部在調查學倫案，校方並不知情，是去年二月科技部告知蕭涉論文造假，才啟動調查。因蕭與陳共組研究團隊但有學術分工，陽大學術誠信委員會認定蕭並未違反學術倫理，因此仍讓蕭引據涉案論文升等。

陽大指出，而後蕭雖委託學校繳回補助費，但他同時也提起行政救濟、希望釐清認定爭議。目前因教育部要求陽大再對升等論文做釐清，學校會重啟調查。

陳昆鋒昨則澄清，此案是對造假的認知有落差，對科技部認定只能接受，但制度上應給當事人爭取清白的空間。

論文造假表格

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